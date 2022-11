Saline Emagine Theatre Offers Special Holiday Offerings

Here's what's happening at Emagine Theatre in Saline this week.

New Movies Opening Dec. 2

VIOLENT NIGHT – with early showings on 12/1

TOP GUN MAVERICK Re-Release

NANNY – with early showings on 12/1

LOWNDES COUNTY AND THE ROAD TO BLACK POWER – with early showings on 12/1

THE INSPECTION – with early showings on 12/1

Still Playing

STRANGE WORLD

DEVOTION

THE FABLEMANS

BONES AND ALL

SHE SAID

THE MENU

SPIRITED

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

BLACK ADAM

TICKET TO PARADISE

LYLE, LYLE CROCODILE

SMILE

Special Engagements

THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS MOVIE (Subtitled) 12/2 – 12/4 & 12/6 – 12/7

NCT DREAM THE MOVIE: IN A DREAM (Korean with English Subtitles) – 11/30 & 12/3

I HEARD THE BELLS – 12/1 – 12/8

Flashback Cinema: WHITE CHRISTMAS (1954) – 11/30

Flashback Cinema: ELF (2003) – 12/4 & 12/7

Sensory Friendly: STRANGE WORLD – 12/3

The Metropolitan Opera: THE MAGIC FLUTE 12/3

THE DARK CRYSTAL 40th Anniversary – 12/4 & 12/7

Open Caption: DEVOTION – 12/4 & 12/7

NEIL YOUNG: HARVEST TIME 12/1 & 12/4

JOHNNY CASH: THE REDEMPTION OF AN AMERICAN ICON – 12/6 & 12/7

SMYRNA – 12/8

EVANGELION: 3.1+1.01 TRICE UPON A TIME – 12/8

HIT: THE SECOND CASE (Telugu) – 12/2 – 12/9

Upcoming Special Engagements

Flashback Cinema: SCROOGE (1970) – 12/11 & 12/14

Flashback Cinema: NATIONAL LAMPOON’S CHRISTMAS VACATION (1989) – 12/18 & 12/21

Open Caption: VIOLENT NIGHT – 12/11 & 12/14

Senior Lunch and a Movie: AVATAR: THE WAY OF WATER – 12/20

Sensory Friendly: AVATAR: THE WAY OF WATER – 12/17

TCM Classics: ROMAN HOLIDAY 70th Anniversary - 1/22 & 1/25

TCM Classics: GROUNDHOG DAY 30th Anniversary - 2/2 & 2/5

TCM Classics: CASABLANCA - 3/5 & 3/8

Advance Sales

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH 12/21* – On Sale Now

JESUS REVOLUTION: EARLY ACCESS 2/22/23 – On Sale Now

THE THORN 3/6/23 – On Sale Now

CONAN THE BARBARIAN 40TH ANNIVERSARY 12/12 – On Sale Now

SPOILER ALERT 12/8 – On Sale Now

LEFT BEHIND: RISE OF THE ANTICHRIST 1/26/23 – On Sale Now

UFC 282: PROCHAZKA vs TEIXEIRA 12/10 – On Sale Now

PINKFONG SING-ALONG MOVIE 2: WONDERSTAR CONCERT 1/28/23 – On Sale 12/2

THE MAN WHO INVENTED CHRISTMAS (2007) 12/9 – On Sale Now

M3GAN 1/5/23 – On Sale 12/1

SHIN ULTRAMAN 1/11/23 – On Sale 12/2

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 12/22 – On Sale Now

THE CONFESSION MUSICAL 2/20/23 – On Sale 12/9

FACING THE LAUGHTER: MINNIE PEARL 2/6/23 – On Sale 12/9

The Metropolitan Opera: LA TRAVIATA (Encore) 2/15/23 – On Sale 12/9

BABYLON 12/22 – On Sale 12/6