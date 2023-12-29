12-29-2023 5:56pm
Top 10: Highest Property Sales in the City of Saline in 2023
Here are the top 10 property sales in the City of Saline in 2023.
|9/13/2023
|$13,587,052.00
|1400 E MICHIGAN AVE
|BREIT SIMPLY HOLDINGS LLC
|PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY
|18-12-31-480-029
|4/18/2023
|$9,018,240.00
|1294 BEACH CT
|WINDSOR MOLD USA INC
|CAREY ALPHABET PROPERTIES II LLC
|18-12-31-480-024
|8/1/2023
|$4,525,000.00
|900 W MICHIGAN AVE
|CML SALINE LLC
|GENTHE AUTOMOTIVE EUREKA LLC
|18-18-02-401-004
|5/18/2023
|$3,000,000.00
|1213 INDUSTRIAL DR
|1213 INDUSTRIAL LLC
|1213 INDUSTRIAL DRIVE LLC
|18-12-31-110-007
|3/1/2023
|$2,800,000.00
|960 WOODLAND DR EAST
|JAL ASSOCIATES
|960 WOODLAND DR LLC
|18-12-31-210-025
|5/26/2023
|$1,800,000.00
|1377 TEFFT CT
|KSROBERTS LLC
|BANKSUPPLIES GOOSE LLC
|18-12-30-430-004
|7/28/2023
|$1,350,000.00
|601 WOODLAND DR EAST #2
|UAW LOCAL 892
|SWITCHBACK 1 LLC
|18-12-31-230-003
|1/4/2023
|$1,300,000.00
|777 W MICHIGAN AVE
|SALINE PROPERTY LLC
|BILL SAAD PROPERTIES LLC
|18-18-01-325-008
|2/3/2023
|$950,000.00
|1375 E MICHIGAN AVE
|RUBY TUESDAY OPERATIONS LLC
|CANCUN PROPERTY #3 LLC
|18-12-31-470-037
|4/25/2023
|$750,000.00
|470 ARLINGTON DR
|LEWIS ALONZO & SUZANNE
|MURRAY ROBERT & BARONNER ASHLEY
|18-18-01-335-003
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