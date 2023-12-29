Saline MI
12-29-2023 5:56pm

Top 10: Highest Property Sales in the City of Saline in 2023

This property at 1400 E. Michigan Ave. was sold for nearly $14 million to Public Storage Operating Co.

Here are the top 10 property sales in the City of Saline in 2023.

9/13/2023 $13,587,052.00 1400 E MICHIGAN AVE BREIT SIMPLY HOLDINGS LLC PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY 18-12-31-480-029
4/18/2023 $9,018,240.00 1294 BEACH CT WINDSOR MOLD USA INC CAREY ALPHABET PROPERTIES II LLC 18-12-31-480-024
8/1/2023 $4,525,000.00 900 W MICHIGAN AVE CML SALINE LLC GENTHE AUTOMOTIVE EUREKA LLC 18-18-02-401-004
5/18/2023 $3,000,000.00 1213 INDUSTRIAL DR 1213 INDUSTRIAL LLC 1213 INDUSTRIAL DRIVE LLC 18-12-31-110-007
3/1/2023 $2,800,000.00 960 WOODLAND DR EAST JAL ASSOCIATES 960 WOODLAND DR LLC 18-12-31-210-025
5/26/2023 $1,800,000.00 1377 TEFFT CT KSROBERTS LLC BANKSUPPLIES GOOSE LLC 18-12-30-430-004
7/28/2023 $1,350,000.00 601 WOODLAND DR EAST #2 UAW LOCAL 892 SWITCHBACK 1 LLC 18-12-31-230-003
1/4/2023 $1,300,000.00 777 W MICHIGAN AVE SALINE PROPERTY LLC BILL SAAD PROPERTIES LLC 18-18-01-325-008
2/3/2023 $950,000.00 1375 E MICHIGAN AVE RUBY TUESDAY OPERATIONS LLC CANCUN PROPERTY #3 LLC 18-12-31-470-037
4/25/2023 $750,000.00 470 ARLINGTON DR LEWIS ALONZO & SUZANNE MURRAY ROBERT & BARONNER ASHLEY 18-18-01-335-003
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