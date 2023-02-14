2-14-2023 11:16pm
January 2023 Property Sales in the City of Saline
The following are the property sales in the City of Saline according to the BS&A data available through the city's website.
|Sale Date
|Sale Price
|Address
|Grantor
|Grantee
|1/31/2023
|$644,765.00
|730 HAYWOOD DR
|PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC
|VALDERRAMA CARLOS A
|1/30/2023
|$420,000.00
|766 PEMBROKE DR
|FERGUSON KEVIN
|RUJAN ERIK &
|1/18/2023
|$276,000.00
|242 S ANN ARBOR ST
|SZILAGYI SALLY
|CLARK CELIA
|1/13/2023
|$405,000.00
|880 BERKSHIRE DR
|EMILIANI LISA M & JONATHAN J
|LEVITSKY DENIS & EUGENIA
|1/11/2023
|$419,900.00
|2276 CHESTNUT CRES
|TEEMS JUSTIN D & KAREN L
|NAREWSKI KEVIN & MEGAN E
|1/9/2023
|$325,000.00
|590 BERKSHIRE DR
|JEFFRIES CHARLES D TRUST
|SALMI COLE
|1/9/2023
|$169,000.00
|253 SHEFFIELD DR
|HOLTON JONATHAN
|SCHINEMAN STEPHANIE F & MICHAEL A
|1/6/2023
|$306,200.00
|403 BERKSHIRE DR
|POWERS DAVID V &
|NEMETH ROBERT & AIMEE
|1/4/2023
|$1,300,000.00
|777 W MICHIGAN AVE
|SALINE PROPERTY LLC
|BILL SAAD PROPERTIES LLC
|1/3/2023
|$255,000.00
|114 NICHOLS DR
|HENSCHELL TERRY & THOMAS TOWALSKI
|HENSCHELL MELISSA S