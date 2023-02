January 2023 Property Sales in the City of Saline

The following are the property sales in the City of Saline according to the BS&A data available through the city's website.

Sale Date Sale Price Address Grantor Grantee 1/31/2023 $644,765.00 730 HAYWOOD DR PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC VALDERRAMA CARLOS A 1/30/2023 $420,000.00 766 PEMBROKE DR FERGUSON KEVIN RUJAN ERIK & 1/18/2023 $276,000.00 242 S ANN ARBOR ST SZILAGYI SALLY CLARK CELIA 1/13/2023 $405,000.00 880 BERKSHIRE DR EMILIANI LISA M & JONATHAN J LEVITSKY DENIS & EUGENIA 1/11/2023 $419,900.00 2276 CHESTNUT CRES TEEMS JUSTIN D & KAREN L NAREWSKI KEVIN & MEGAN E 1/9/2023 $325,000.00 590 BERKSHIRE DR JEFFRIES CHARLES D TRUST SALMI COLE 1/9/2023 $169,000.00 253 SHEFFIELD DR HOLTON JONATHAN SCHINEMAN STEPHANIE F & MICHAEL A 1/6/2023 $306,200.00 403 BERKSHIRE DR POWERS DAVID V & NEMETH ROBERT & AIMEE 1/4/2023 $1,300,000.00 777 W MICHIGAN AVE SALINE PROPERTY LLC BILL SAAD PROPERTIES LLC 1/3/2023 $255,000.00 114 NICHOLS DR HENSCHELL TERRY & THOMAS TOWALSKI HENSCHELL MELISSA S