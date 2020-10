To ask questions join the Join Zoom Meeting ... Meeting ID: 854 5110 9660 Passcode: mayor2020 One tap mobile +13017158592,,85451109660#,,,,,,0#,,402712030# US (Germantown) +13126266799,,85451109660#,,,,,,0#,,402712030# US (Chicago) Dial by your location +1 301 715 8592 US (Germantown) +1 312 626 6799 US (Chicago) +1 929 436 2866 US (New York) +1 253 215 8782 US (Tacoma) +1 346 248 7799 US (Houston) +1 669 900 6833 US (San Jose) Meeting ID: 854 5110 9660 Passcode: 402712030 Find your local number: