Saline Area Election Results, Nov. 3, 2020

Here's the final tally for Saline area elections - very unofficially.

Saline voters elected Brian Marl as Mayor, and Dawn Krause, Dean Girbach and Janet Dillon to city council. Aramide Boatswain won the six-year term on council. Jenny Miller and Brad Gerbe were elected to four-year seats.

Mayor Saline 1 Saline 2 Saline 3 1AV 2AV 2AV2 3AV Total Marl 314 243 359 754 412 267 864 3213 Mitchell 184 137 235 465 225 175 621 2042 Council Cassise 135 105 166 187 96 66 234 989 Dillon 197 156 215 626 318 235 700 2447 Girbach 195 172 282 590 351 226 770 2586 Harmount 127 101 194 360 207 119 535 1643 Krause 185 114 216 549 279 212 722 2277 McClelland 217 164 256 548 268 176 636 2265

Saline Area Schools 4-Year Term. Elect 2.

PRECINCT NAME Timothy Austin Tom Frederick Brad Gerbe Jennifer K. Miller Elizabeth Pfannes City of Saline, Precinct 1 145 139 132 261 106 City of Saline, Precinct 2 123 129 130 159 84 City of Saline, Precinct 3 206 194 178 278 131 City of Saline AV1 340 196 424 746 344 City of Saline AV2 167 126 235 391 160 89 85 180 269 114 City of Saline AV3 348 242 588 922 408 Bridgewater Township, Precinct 1 49 54 34 77 38 Freedom Township, Precinct 1 9 5 2 9 6 Lodi Township, Precinct 1 426 443 354 754 331 Lodi Township, Precinct 2 381 371 454 822 382 Pittsfield Charter Township, Precinct 8 195 194 296 492 197 Pittsfield Charter Township, Precinct 11 441 350 502 1044 576 Pittsfield Charter Township, Precinct 12 505 327 408 750 435 Saline Township, Precinct 1 405 329 249 543 266 York Township, Precinct 2 549 467 482 829 387 York Township, Precinct 3 412 346 342 663 286 Totals 4790 3997 4990 9009 4251

Saline Area Schools 6-Year seat. Elect 1.