Here are the 10 Highest Priced Real Estate Sales in the City of Saline in 2024

Here are the top 10 real estate transactions, by sales price, in the City of Saline in 2024, according to the city's BS&A page.

6/27/2024 $1,650,000.00 1422 WOODLAND DR EAST FLATOUT INC 1422 WOODLAND LLC 10/16/2024 $1,555,000.00 198 W BENNETT ST IGGY LLC MDK INVESTMENTS 3 LLC 3/18/2024 $752,882.00 336 ARBOR LN ROCK RIDGE DEVELOPMENT CORPORATION WEINDORF DAVID & KELLY LISA M 3/18/2024 $752,882.00 336 ARBOR LN ROCK RIDGE DEVELOPMENT CORPORATION WEINDORF DAVID & KELLY LISA M 7/26/2024 $741,025.00 744 RISDON TRAIL SOUTH PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC PAIDIPATY BUTCHI BABU 11/27/2024 $723,265.00 845 RISDON TRAIL NORTH PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC SIVASUBRAMANIAM SIVARUPAN 6/21/2024 $680,315.00 738 RISDON TRAIL SOUTH PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC FUREY STEPHEN & CASSIE 4/15/2024 $663,990.00 737 HAYWOOD DR PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC PARK SU BIN 11/26/2024 $656,090.00 837 KUSS DR PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC EMERY ROBERT & DANIELLE 3/29/2024 $654,990.00 745 HAYWOOD DR PULTE HOMES OF MICHIGAN LLC KHAILANY TREEFA

